Синоптик рассказал о дождях с грозами в Москве

О дождях с грозами в Москве в выходные дни рассказал в своем канале в Telegram ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, столица находится во власти активного южного циклона, центр которого смещается на север по западным областям страны.

В субботу, 12 августа, москвичей и гостей города ожидает облачная погода с кратковременными дождями. Местами они будут сопровождаться грозой.

«Температура воздуха — плюс 23-25 градусов. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 746 миллиметров ртутного столба», — отметил синоптик.

В воскресенье, 13 августа, в Москве также пройдут кратковременные дожди. Дневная температура воздуха составит 22-24 градуса выше нуля.