Синоптик раскрыл дату окончания климатического лета в Москве

Климатическое лето в Москве закончится после 14 сентября. Такую дату назвал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, с понедельника по среду москвичей ожидает температура 20-24 градуса днем без осадков, ночью — 6-11 градусов. С четверга столбики термометров опустятся до 17-22 градусов. В конце недели прогнозируется похолодание, кратковременный дождь и температура 15-20 градусов.