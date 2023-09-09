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18:01, 09 сентября 2023
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Синоптик раскрыл дату окончания климатического лета в Москве

Синоптик раскрыл дату окончания климатического лета в Москве

© Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Климатическое лето в Москве закончится после 14 сентября. Такую дату назвал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, с понедельника по среду москвичей ожидает температура 20-24 градуса днем без осадков, ночью — 6-11 градусов. С четверга столбики термометров опустятся до 17-22 градусов. В конце недели прогнозируется похолодание, кратковременный дождь и температура 15-20 градусов.

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moslenta.online, 2023 г. 18+

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