Синоптик предупредил об усилении ветра в Москве

Об усилении ветра в Москве вечером в среду, 11 октября, предупредил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Большую часть дня столица проведет на северо-западной периферии антициклона, в зоне сухой и относительно солнечной погоды. Но ближе к вечеру натеканием облачности и усилением ветра проявит себя приближающийся с запада теплый атмосферный фронт», — рассказал синоптик.

По словам эксперта, вечером этого дня на западе Подмосковья будут дожди, а глубокой ночью они перейдут на столицу, защитив ее от заморозков.

В четверг, 12 октября, в городе также ожидаются дожди.