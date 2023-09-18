Синоптик предупредил москвичей о субтропической жаре в сентябре

О субтропической жаре в сентябре москвичей предупредил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале. Аномально теплую погоду принесет в Центральную Россию антициклон-трансформер.

«То, что ожидает нас в конце недели — выше всякой похвалы и тянет на сенсацию, такого в природе не было почти 100 лет», — отметил синоптик.

Тишковец рассказал, что в начале недели ожидается небольшой дождь, однако температура будет держаться на уровне 16-22 градусов. В середине недели прогнозируется незначительное похолодание до 15-20 градусов, но затем столбики термометров поднимутся до отметок плюс 21-26. На выходных дневная температура может составить 27 градусов тепла, что соответствует показателям июля. Ночью при этом ожидается 9-14 градусов.