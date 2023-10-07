Синоптик предупредил москвичей о приходе «глубокой осени»

О приходе «глубокой осени» предупредил москвичей ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«Минувшей ночью воздух в Москве на ВДНХ впервые в сезоне остыл до плюс 0,2, в Тушино были заморозки, минус 0,8, на Балчуге плюс 1,7. В Подмосковье более 25 метеостанций показали "минус". Самая низкая температура — минус 1,8», — сообщил синоптик.

В столице идет ливень, к которому примешивается едва различимый снег, отметил Тишковец. В течение дня в городе выпадет до 20-25 миллиметров осадков, к вечеру ожидаются порывы ветра до 16 метров в секунду. Температура зафиксируется на уровне 5-8 градусов. Ожидается существенное падение атмосферного давления до 722 миллиметров ртутного столба.