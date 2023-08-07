Синоптик предупредил москвичей о похолодании и ливнях

О похолодании до 19-24 градусов и ливнях с грозами предупредил москвичей ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Погода изменится к концу недели, сообщил он в комментарии РИА Новости.

Во вторник, 8 августа, температура воздуха в столице опустится до 24-29 градусов и продолжит снижаться до конца недели. Интенсивные осадки и грозы придут в Москву в пятницу и субботу.

Жары в столице не ожидается до конца месяца, отметил синоптик. Однако температура будет превышать средние значения на 1-3 градуса.