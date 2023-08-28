Город
23:28, 28 августа 2023
1 мин.

Синоптик пообещал москвичам нестандартную погоду

Синоптик пообещал москвичам нестандартную погоду

© Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Нестандартную погоду москвичам пообещал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал, что температура воздуха в конце августа — начале сентября ожидается выше климатической нормы на 4-5 градусов.

Так, в среду, 30 августа, столбики термометров в столице поднимутся до плюс 21-23 градусов, 31 августа в городе потеплеет еще больше — до плюс 24-25 градусов, сообщил синоптик. 1 сентября в Москве будет 25-26 градусов тепла.

На выходных характер погоды не изменится, однако могут пройти кратковременные дожди, отметил специалист.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.