Синоптик пообещал москвичам нестандартную погоду

Нестандартную погоду москвичам пообещал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал, что температура воздуха в конце августа — начале сентября ожидается выше климатической нормы на 4-5 градусов.

Так, в среду, 30 августа, столбики термометров в столице поднимутся до плюс 21-23 градусов, 31 августа в городе потеплеет еще больше — до плюс 24-25 градусов, сообщил синоптик. 1 сентября в Москве будет 25-26 градусов тепла.

На выходных характер погоды не изменится, однако могут пройти кратковременные дожди, отметил специалист.