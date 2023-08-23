Синоптик объявил о наступлении ранней осени в Москве

О наступлении ранней осени в Москве в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» объявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам синоптика, в столице наступила погода, характерная для первых чисел сентября. Кроме того, со среды в городе прогнозируются дожди, добавил Шувалов.

При этом наступление поздней осени произойдет в Москве не раньше, чем через месяц, заверил метеоролог.