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08:31, 23 августа 2023
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Синоптик объявил о наступлении ранней осени в Москве

Синоптик объявил о наступлении ранней осени в Москве

© Фото: Alexander Smagin / Unsplash

О наступлении ранней осени в Москве в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» объявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам синоптика, в столице наступила погода, характерная для первых чисел сентября. Кроме того, со среды в городе прогнозируются дожди, добавил Шувалов.

При этом наступление поздней осени произойдет в Москве не раньше, чем через месяц, заверил метеоролог.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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