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19:06, 11 сентября 2023
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Синоптик объявил о начале бабьего лета в Москве

Синоптик объявил о начале бабьего лета в Москве

© Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

О начале бабьего лета в Москве объявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. В беседе с MIR24.TV он рассказал, что в течение почти всей недели погода в столице будет практически летней.

Так, с понедельника по четверг в Москве и Подмосковье ожидается до 20-22 градусов тепла. При этом ветер будет слабым, а давление повышенным — 750-755 миллиметров ртутного столба.

По словам специалиста, похолодание с дождями придет в столицу в пятницу. После этого в город еще раз вернется сухая и солнечная погода, однако температура воздуха будет ниже на 3-4 градуса.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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