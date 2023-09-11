Синоптик объявил о начале бабьего лета в Москве

О начале бабьего лета в Москве объявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. В беседе с MIR24.TV он рассказал, что в течение почти всей недели погода в столице будет практически летней.

Так, с понедельника по четверг в Москве и Подмосковье ожидается до 20-22 градусов тепла. При этом ветер будет слабым, а давление повышенным — 750-755 миллиметров ртутного столба.

По словам специалиста, похолодание с дождями придет в столицу в пятницу. После этого в город еще раз вернется сухая и солнечная погода, однако температура воздуха будет ниже на 3-4 градуса.