Синоптик назвал погоду на выходные в Москве репетицией бабьего лета

Погоду на выходные в Москве репетицией бабьего лета назвал в личном Telegram-канале глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Синоптик пояснил, что бабьим летом называется период теплой и сухой погоды, который наступает после первого осеннего ненастья.

Сентябрьская погода уже посетила столичный регион, а за ним последует потепление. Так, с пятницы, 25 августа, по понедельник, 28 августа, Шувалов спрогнозировал повышение температуры воздуха днем до 20-22 градусов. При этом осадков не ожидается.