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11:31, 24 августа 2023
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Синоптик назвал погоду на выходные в Москве репетицией бабьего лета

Синоптик назвал погоду на выходные в Москве репетицией бабьего лета

© Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Погоду на выходные в Москве репетицией бабьего лета назвал в личном Telegram-канале глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Синоптик пояснил, что бабьим летом называется период теплой и сухой погоды, который наступает после первого осеннего ненастья.

Сентябрьская погода уже посетила столичный регион, а за ним последует потепление. Так, с пятницы, 25 августа, по понедельник, 28 августа, Шувалов спрогнозировал повышение температуры воздуха днем до 20-22 градусов. При этом осадков не ожидается.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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