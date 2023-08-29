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09:59, 29 августа 2023
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Синоптик спрогнозировал даты первых заморозков в Москве

Синоптик спрогнозировал даты первых заморозков в Москве

© Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Даты первых заморозков в Москве в беседе с «Вечерней Москвой» предсказал синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин. По его словам, осеннее понижение температуры можно ожидать с середины сентября.

Специалист рассказал, что столбики термометров в ночные часы опустятся до отметок плюс 2-6 градусов, однако до 20 сентября в городе не ожидается минусовой температуры.

Первые заморозки возможны в столице примерно после 26-27 сентября, рассказал метеоролог.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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