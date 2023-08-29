Синоптик спрогнозировал даты первых заморозков в Москве

Даты первых заморозков в Москве в беседе с «Вечерней Москвой» предсказал синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин. По его словам, осеннее понижение температуры можно ожидать с середины сентября.

Специалист рассказал, что столбики термометров в ночные часы опустятся до отметок плюс 2-6 градусов, однако до 20 сентября в городе не ожидается минусовой температуры.

Первые заморозки возможны в столице примерно после 26-27 сентября, рассказал метеоролог.