Синоптик назвал дату начала «глухой осени» в Москве

Дату начала «глухой осени» в Москве в своем Telegram-канале назвал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам синоптика, большую часть недели с понедельника, 2 октября, в городе будет держаться температура плюс 15-18 градусов, при этом прогнозируются осадки и ветер.

Значительное похолодание москвичей ждет в пятницу, 6 октября. «Приближающийся с северо-запада циклон вмиг погрузит столицу в глухую осень», — пишет Шувалов. В этот день столбики термометров опустятся до плюс 10 градусов.

Пик холодной погоды прогнозируется в субботу, также не исключается вероятность появления первого снега в столице.