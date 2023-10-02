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19:04, 02 октября 2023
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Синоптик назвал дату начала «глухой осени» в Москве

Синоптик назвал дату начала «глухой осени» в Москве

© Фото: Olga Kovalski / Unsplash

Дату начала «глухой осени» в Москве в своем Telegram-канале назвал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам синоптика, большую часть недели с понедельника, 2 октября, в городе будет держаться температура плюс 15-18 градусов, при этом прогнозируются осадки и ветер.

Значительное похолодание москвичей ждет в пятницу, 6 октября. «Приближающийся с северо-запада циклон вмиг погрузит столицу в глухую осень», — пишет Шувалов. В этот день столбики термометров опустятся до плюс 10 градусов.

Пик холодной погоды прогнозируется в субботу, также не исключается вероятность появления первого снега в столице.

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