Синоптик дал прогноз на первый снег в Москве

Прогноз на первый снег в Москве дал в беседе с РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Он отметил, что наступивший октябрь в столице будет не устойчивым, а первый снег возможен уже в первой декаде месяца.

Синоптик уточнил, что в первой половине месяца ожидается около 17-19 градусов тепла в дневные часы, а во второй половине октября в город придут первые заморозки. Кроме того, в течение месяца ожидаются кратковременные дожди. Осадков будет гораздо больше, чем в сентября, подчеркнул Леус.