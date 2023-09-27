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10:01, 27 сентября 2023
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В московском парке нашли редкий синий гриб

В московском парке нашли редкий синий гриб

© Фото: Aorg1961 / Wikimedia Commons

Редкий гриб синяк, или гиропорус синеющий, нашли столичные жители в московском парке «Лосиный Остров». Фотографией находки поделились в группе «Топ ВАО г. Москвы» во «ВКонтакте».

«Оказывается, это редкий шляпочный гриб синяк. Говорят, что он съедобен!» — подписал публикацию автор. На снимке видно, что в разрезе гриб окрашен в характерный васильково-синий цвет.

«У гриба блюзовое настроение», «Он очень редкий, поэтому сорвали», «Гиропорус. Съедобен», «Ложный белый. Ядовитый», «Дубовик», «Обычный подосиновик, на срезе всегда синеет», — прокомментировали юзеры.

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