В московском парке нашли редкий синий гриб

Редкий гриб синяк, или гиропорус синеющий, нашли столичные жители в московском парке «Лосиный Остров». Фотографией находки поделились в группе «Топ ВАО г. Москвы» во «ВКонтакте».

«Оказывается, это редкий шляпочный гриб синяк. Говорят, что он съедобен!» — подписал публикацию автор. На снимке видно, что в разрезе гриб окрашен в характерный васильково-синий цвет.

«У гриба блюзовое настроение», «Он очень редкий, поэтому сорвали», «Гиропорус. Съедобен», «Ложный белый. Ядовитый», «Дубовик», «Обычный подосиновик, на срезе всегда синеет», — прокомментировали юзеры.