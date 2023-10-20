Педиатр перечислила опасные симптомы ОРВИ у детей

Опасные симптомы ОРВИ у детей перечислила в Telegram-канале Минздрава главный педиатр подмосковного ведомства Нисо Одинаева.

По словам врача, на необходимость вызова скорой помощи указывают нарушение сознания, спутанность речи, температура тела выше 40 градусов, не снижающаяся после приема жаропонижающих препаратов, судороги, нарушение координации движений, появление не исчезающей и не бледнеющей при надавливании сыпи, выраженное затруднение дыхания, сильная головная боль, боль в животе, носовое или кишечное кровотечение.

Когда у ребенка лихорадка выше 38 градусов держится на протяжении трех суток, повторно повышается температура после нормализации, ухудшается состояние, появляются отдышка и хрипы или свист при дыхании, боль в ушах и горле, сыпи, рвоты и диареи на фоне ОРВИ, Одинаева рекомендовала вызвать врача на дом или прийти в кабинет неотложной помощи.

Для поддержания иммунитета педиатр рекомендовала родителям регулярно гулять с детьми на свежем воздухе, одевать их по погоде, следить за режимом дня и помогать избегать стрессов. Кроме того, в рацион ребенка должны входить овощи, фрукты, молочные продукты, нежирное мясо и рыба, яйца, лук и чеснок.

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