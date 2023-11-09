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19:00, 09 ноября 2023
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Осенние потопы. На Москву обрушатся сильные дожди

Осенние потопы. На Москву обрушатся сильные дожди

© Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Осенние потопы не за горами. На Москву обрушатся сильные дожди, сообщал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, с приближением глубокого циклона в Москве в воскресенье, 12 ноября, начнутся дожди. При этом температура воздуха днем составит плюс 3-8 градусов. В понедельник осадки продолжатся, их выпадет много.

А до конца этой недели будет сухо, отметил метеоролог. Он уточнил, что снега точно не стоит ждать в ближайшее время.

Ранее обсуждалось, когда уже снег накроет Москву.

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