Город
11:31, 21 августа 2023
1 мин.

Школьница спасла брата из пожара в Москве

Школьница спасла брата из пожара в Москве

© Кадр: Telegram-канал Baza

Пожар в столичной многоэтажке на Дмитровском шоссе попал на видео, опубликованное в Telegram-канале Baza. Внутри находились двое детей, им удалось спастись.

Сообщение о пожаре на 21 этаже 22-этажного жилого дома поступило в 09:10 понедельника, 21 августа, сообщает ГУ МЧС России по Москве. Прибывшие на место пожарные спасли трех жителей 22-этажа и эвакуировали еще 15 человек. Пожар потушен, никто не пострадал.

В загоревшейся квартире находились 15-летняя девочка и ее пятилетний брат, передает «Москва 24». Их мама в этот момент была на работе, а отец выгуливал собаку. Школьница проснулась от запаха дыма, взяла брата за руку и вместе с ним выбежала из дома.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.