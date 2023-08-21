Школьница спасла брата из пожара в Москве

Пожар в столичной многоэтажке на Дмитровском шоссе попал на видео, опубликованное в Telegram-канале Baza. Внутри находились двое детей, им удалось спастись.

Сообщение о пожаре на 21 этаже 22-этажного жилого дома поступило в 09:10 понедельника, 21 августа, сообщает ГУ МЧС России по Москве. Прибывшие на место пожарные спасли трех жителей 22-этажа и эвакуировали еще 15 человек. Пожар потушен, никто не пострадал.

В загоревшейся квартире находились 15-летняя девочка и ее пятилетний брат, передает «Москва 24». Их мама в этот момент была на работе, а отец выгуливал собаку. Школьница проснулась от запаха дыма, взяла брата за руку и вместе с ним выбежала из дома.