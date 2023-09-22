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05:33, 22 сентября 2023
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В столичном регионе начался сезон брусники

В столичном регионе начался сезон брусники

© Фото: Anne Nygård / Unsplash

В столичном регионе начался сезон брусники, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

«В лесах поспели первые ягоды. В Подмосковье бруснику традиционного собирают на юго-востоке области на территории городских округов — Егорьевск, Коломна, Луховицы и Шатура», — сказал курирующий Комлесхоз зампред Правительства Московской области Георгий Филимонов.

Брусника растет в хвойных и смешанных светлых лесах, сосновых борах, на просеках, а иногда и на болотах. По информации специалистов, ягода не каждый год обильно плодоносит, а берет несколько лет на восстановление.

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