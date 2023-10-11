Сергей Собянин сообщил о столкновении двух поездов в метро

О столкновении двух поездов в московском метро сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Сегодня в 10:30 на станции метро "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии произошел накат поезда без пассажиров, который перегонялся в депо, на состав, стоящий на станции», — рассказал он.

Градоначальник уточнил, что ни один из пассажиров подземки серьезных травм не получил. Пострадал только машинист поезда, медики оказывают ему помощь.

«Проводятся ремонтно-восстановительные работы, движение поездов будет запущено в ближайшие несколько часов. Всем будет оказана необходимая помощь и поддержка», — подчеркнул Собянин.

Из-за временной остановки движения поездов на участке от станции «Люблино» до станции «Дубровка» Мосгортранс выделил 59 автобусов для компенсационного маршрута, отметили в Дептрансе.

«Просим также пользоваться БКЛ, Замоскворецкой линией, МЦК, МЦД D2 и другими маршрутами наземного транспорта», — призвали горожан и гостей города в ведомстве.