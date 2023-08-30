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10:00, 30 августа 2023
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Сергей Собянин сообщил о сбитом беспилотнике в Рузском районе

Сергей Собянин сообщил о сбитом беспилотнике в Рузском районе

© Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

О сбитом БПЛА рассказал в личном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Один из беспилотников уничтожен силами ПВО в Рузском районе Московской области, отметил градоначальник. «Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте произошедшего», — написал он.

По информации СМИ, помимо Подмосковья, БПЛА также были сбиты в Орловской, Брянской, Калужской, Псковской и Рязанской областях.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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