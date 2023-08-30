10:00, 30 августа 2023
1 мин.
Сергей Собянин сообщил о сбитом беспилотнике в Рузском районе
© Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»
О сбитом БПЛА рассказал в личном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
Один из беспилотников уничтожен силами ПВО в Рузском районе Московской области, отметил градоначальник. «Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте произошедшего», — написал он.
По информации СМИ, помимо Подмосковья, БПЛА также были сбиты в Орловской, Брянской, Калужской, Псковской и Рязанской областях.