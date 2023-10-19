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10:45, 19 октября 2023
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Семью известного музыканта убили в Подмосковье

Семью известного музыканта убили в Подмосковье

© Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Семью известного музыканта Стаса Намина убили в коттедже в Истринском районе Подмосковья, передает «СтарХит». Подозреваемый в жестокой расправе над родным сыном и тещей рокера уже задержан. Им стал пасынок Намина, сын его третьей жены Роман Микоян.

По информации издания, мужчина убил сначала брата Артема Микояна, с которым у них общая мать, а после этого расправился с бабушкой. Совершив двойное преступление, он сам вызвал полицию.

Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»), сообщает подмосковная прокуратура.

«По данным следствия, в ночное время 19 октября 2023 года в частном доме в деревне Крюково обнаружены трупы женщины 1938 года рождения и ее 30-летнего внука. Подозреваемый в совершении преступления задержан сотрудниками правоохранительных органов, в ближайшее время суд с участием прокуратуры рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения», — говорится в сообщении ведомства.

По данным Mash, мотивом преступления мог стать вопрос недвижимости: Роман Микоян и убитая 85-летняя женщина были прописаны в одной московской квартире, а причиной жилищного спора, предположительно, стал дом, в котором произошло убийство.

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