Город
19:01, 07 августа 2023
1 мин.

Съемки ремейка «Постучись в мою дверь» на улице Москвы попали на видео

Съемки ремейка «Постучись в мою дверь» на улице Москвы попали на видео

© Кадр: Telegram-канал Peopletalk

В Москве начались съемки ремейка популярного турецкого сериала «Постучись в мою дверь». Видео с места событий опубликовал Telegram-канал PEOPLETALK.

В кадр попали уличные съемки одного из первых эпизодов сериала. По сюжету главная героиня приковывает себя наручниками к будущему возлюбленному. По данным PEOPLETALK, эту сцену повторят в отечественной версии телешоу.

Главные роли в российском ремейке «Постучись в мою дверь» исполнят актеры Никита Волков и Лиана Гриба. Турецкий оригинал вышел на экраны в 2020 году. Сериал имел успех в России и вошел в топ-10 лучших шоу онлайн-кинотеатра «Кинопоиск».

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.