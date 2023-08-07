Съемки ремейка «Постучись в мою дверь» на улице Москвы попали на видео

В кадр попали уличные съемки одного из первых эпизодов сериала. По сюжету главная героиня приковывает себя наручниками к будущему возлюбленному. По данным PEOPLETALK, эту сцену повторят в отечественной версии телешоу.

Главные роли в российском ремейке «Постучись в мою дверь» исполнят актеры Никита Волков и Лиана Гриба. Турецкий оригинал вышел на экраны в 2020 году. Сериал имел успех в России и вошел в топ-10 лучших шоу онлайн-кинотеатра «Кинопоиск».