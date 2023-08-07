19:01, 07 августа 2023
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Съемки ремейка «Постучись в мою дверь» на улице Москвы попали на видео
© Кадр: Telegram-канал Peopletalk
В Москве начались съемки ремейка популярного турецкого сериала «Постучись в мою дверь». Видео с места событий опубликовал Telegram-канал PEOPLETALK.
В кадр попали уличные съемки одного из первых эпизодов сериала. По сюжету главная героиня приковывает себя наручниками к будущему возлюбленному. По данным PEOPLETALK, эту сцену повторят в отечественной версии телешоу.
Главные роли в российском ремейке «Постучись в мою дверь» исполнят актеры Никита Волков и Лиана Гриба. Турецкий оригинал вышел на экраны в 2020 году. Сериал имел успех в России и вошел в топ-10 лучших шоу онлайн-кинотеатра «Кинопоиск».