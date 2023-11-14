Сэкономьте время и деньги! Эти продукты к Новому году стоит купить уже сейчас

Сэкономьте время и деньги! Какие продукты к Новому году стоит купить уже сейчас, рассказали Rsute.ru.

Заблаговременно имеет смысл приобрести шампанское, консервированный горошек для оливье и икру. Эти продукты можно хранить длительное время. Чтобы не столкнуться с ажиотажем, можно также пораньше купить рыбу и традиционные для праздничного стола мандарины.

Перед Новым годом ожидается подорожание чая и кофе. В основном рост цен затронет импортные бренды, такими товарами рекомендуется закупиться заранее.

Ранее стало известно топ-5 выгодных продуктов для новогоднего стола.