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15:30, 14 ноября 2023
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Сэкономьте время и деньги! Эти продукты к Новому году стоит купить уже сейчас

Сэкономьте время и деньги! Эти продукты к Новому году стоит купить уже сейчас

© Фото: Alexander Naglestad / Unsplash

Сэкономьте время и деньги! Какие продукты к Новому году стоит купить уже сейчас, рассказали Rsute.ru.

Заблаговременно имеет смысл приобрести шампанское, консервированный горошек для оливье и икру. Эти продукты можно хранить длительное время. Чтобы не столкнуться с ажиотажем, можно также пораньше купить рыбу и традиционные для праздничного стола мандарины.

Перед Новым годом ожидается подорожание чая и кофе. В основном рост цен затронет импортные бренды, такими товарами рекомендуется закупиться заранее.

Ранее стало известно топ-5 выгодных продуктов для новогоднего стола.

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