Самые высокооплачиваемые вакансии без «вышки». Куда пойти работать при отсутствии диплома?

Список самых высокооплачиваемые вакансии, на которых не требуется диплом о наличии высшего образования, был приведен на портале E1.ru.

Так, на заработок от 800 тысяч до восьми миллионов рублей может рассчитывать агент по продаже элитных вилл и домов в Сочи. Менеджеру по продажам земельных участков в Краснодарском крае предлагают зарплату от 800 тысяч рублей.

Водитель с личным грузовым автомобилем также в Краснодарском крае может претендовать на зарплату от 720 тысяч рублей в месяц, говорится в сообщении.

Ранее был назван топ-пять самых высокооплачиваемых офисных вакансий.