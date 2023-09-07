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05:28, 07 сентября 2023
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Названы самые необычные имена новорожденных в Подмосковье

Названы самые необычные имена новорожденных в Подмосковье

© Фото: Unsplash

Самые необычные имена новорожденных в Подмосковье назвали в Telegram-канале Главного управления ЗАГСа Московской области.

В августе 2023 года рейтинг редких мужских имен возглавили Аркадий, Борис, Матфей, Севастьян и Спиридон. Девочкам реже всего давали имена Аксинья, Инна, Лукерья, Любава и Руслана.

Самыми популярными именами для новорожденных мальчиков в прошедшем месяце стали Александр, Артем, Лев, Матвей и Михаил, для новорожденных девочек — Анна, Варвара, Ева, Мария и София.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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