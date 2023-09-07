Названы самые необычные имена новорожденных в Подмосковье

Самые необычные имена новорожденных в Подмосковье назвали в Telegram-канале Главного управления ЗАГСа Московской области.

В августе 2023 года рейтинг редких мужских имен возглавили Аркадий, Борис, Матфей, Севастьян и Спиридон. Девочкам реже всего давали имена Аксинья, Инна, Лукерья, Любава и Руслана.

Самыми популярными именами для новорожденных мальчиков в прошедшем месяце стали Александр, Артем, Лев, Матвей и Михаил, для новорожденных девочек — Анна, Варвара, Ева, Мария и София.