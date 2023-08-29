Самолет Пхукет — Москва экстренно сел из-за больной пассажирки

Самолет Пхукет — Москва экстренно приземлился в Ташкенте из-за больной пассажирки, сообщает Telegram-канал Uzbekistan Airports. 29-летняя женщина почувствовала недомогание на борту пассажирского лайнера российской авиакомпании.

Экипаж посадил воздушное судно на запасном аэродроме. Пассажирку сняли с рейса и госпитализировали в одно из медучреждений Ташкента. После этого самолет с 336 пассажирами на борту вылетел в Москву.