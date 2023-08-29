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16:39, 29 августа 2023
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Самолет Пхукет — Москва экстренно сел из-за больной пассажирки

Самолет Пхукет — Москва экстренно сел из-за больной пассажирки

© Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Самолет Пхукет — Москва экстренно приземлился в Ташкенте из-за больной пассажирки, сообщает Telegram-канал Uzbekistan Airports. 29-летняя женщина почувствовала недомогание на борту пассажирского лайнера российской авиакомпании.

Экипаж посадил воздушное судно на запасном аэродроме. Пассажирку сняли с рейса и госпитализировали в одно из медучреждений Ташкента. После этого самолет с 336 пассажирами на борту вылетел в Москву.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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