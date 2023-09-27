13:00, 27 сентября 2023
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Самолет Санкт-Петербург — Москва столкнулся с птицей
© Фото: Herry Sutanto / Unsplash
Пассажирский самолет, следовавший рейсом Санкт-Петербург — Москва, столкнулся с птицей, сообщает Telegram-канал AVIAINCIDENT. Характерный след обнаружили на пилоне правого двигателя во время послеполетного осмотра.
Неизвестно, на каком этапе полета произошло столкновение. Останков птицы в воздушном судне не обнаружили.
«Инженерным составом был выполнен комплексный визуальный осмотр воздушного судна», — говорится в сообщении. Проводится анализ технического состояния самолета.