Самолет Санкт-Петербург — Москва столкнулся с птицей

Пассажирский самолет, следовавший рейсом Санкт-Петербург — Москва, столкнулся с птицей, сообщает Telegram-канал AVIAINCIDENT. Характерный след обнаружили на пилоне правого двигателя во время послеполетного осмотра.

Неизвестно, на каком этапе полета произошло столкновение. Останков птицы в воздушном судне не обнаружили.

«Инженерным составом был выполнен комплексный визуальный осмотр воздушного судна», — говорится в сообщении. Проводится анализ технического состояния самолета.