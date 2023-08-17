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14:31, 17 августа 2023
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Самолет из Москвы экстренно приземлился из-за беременной пассажирки

Самолет из Москвы экстренно приземлился из-за беременной пассажирки

© Фото: Anna Zvereva / Wikimedia Commons

Вылетевший из Москвы в Минеральные воды самолет экстренно приземлился из-за беременной женщины на борту. Об этом сообщает Telegram-канал AVIAINCIDENT.

Boeing-737 RA-73241 авиакомпании «Победа» сел в Волгограде после того, как пассажирка почувствовала себя плохо. Она находилась на 30-й неделе беременности.

Посадка прошла благополучно, добавил источник. Пассажирку с супругом сняли с рейса и отвезли в городскую больницу.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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