10:45, 20 октября 2023
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Самолет из Москвы экстренно сел в Новосибирске с одним работающим двигателем
© Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»
Летевший из Москвы в Томск самолет приземлился в Новосибирске с одним работающим двигателем, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
По информации ведомства, пассажирское воздушное судно Boeing 737 авиакомпании «Сибирь», выполнявшее рейс из Москвы в Томск, совершило экстренную посадку в аэропорту Новосибирска из-за некорректной работы одной силовой установки.
Авиалайнер приземлился в воздушной гавани в штатном режиме, никто из 165 пассажиров и членов экипажа не пострадал.
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