Самолет из Москвы экстренно сел в Новосибирске с одним работающим двигателем

Летевший из Москвы в Томск самолет приземлился в Новосибирске с одним работающим двигателем, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По информации ведомства, пассажирское воздушное судно Boeing 737 авиакомпании «Сибирь», выполнявшее рейс из Москвы в Томск, совершило экстренную посадку в аэропорту Новосибирска из-за некорректной работы одной силовой установки.

Авиалайнер приземлился в воздушной гавани в штатном режиме, никто из 165 пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Ранее Самолет Санкт-Петербург — Москва столкнулся в небе с птицей.