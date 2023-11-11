Самое дешевое жилье в Москве. Где искать?

Округа с самым дешевым жильем в столице были названы в релизе московского управления Росреестра. Материал есть в распоряжении «РБК-Недвижимости».

Так, самая низкая стоимость одного квадратного метра недвижимости была отмечена в Новой Москве — 254 тысячи рублей. На втором месте оказался Зеленоград — цена недорогой квартиры в новостройке здесь начинается от 266 тысяч рублей за один квадратный метр.

Замыкает тройку лидеров Юго-Восточный административный округ (ЮВАО), где квадратный метр самого дешевого жилья начинается от 335 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что москвичи начали массово покупать жилье в популярном курортном городе.