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06:01, 08 октября 2023
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Раскрыты подробности о самочувствии новорожденной панды в Московском зоопарке

Раскрыты подробности о самочувствии новорожденной панды в Московском зоопарке

© Кадр: Telegram-канал Светланы Акуловой

Подробности о самочувствии новорожденной панды в Московском зоопарке раскрыла гендиректор зоопарка Светлана Акулова в своем Telegram-канале. Она рассказала, что детеныш впервые открыл глаза на 42-й день после появления на свет.

Акулова поделилась кадрами с маленькой пандой, на которых видно, что животное начало реагировать на свет. Различать окружающие предметы детеныш начнет примерно к концу октября.

«По результатам очередного осмотра, весит наша малышка уже 2 килограмма 134 грамма», — добавила Акулова.

Редакция
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