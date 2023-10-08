06:01, 08 октября 2023
1 мин.
Раскрыты подробности о самочувствии новорожденной панды в Московском зоопарке
© Кадр: Telegram-канал Светланы Акуловой
Подробности о самочувствии новорожденной панды в Московском зоопарке раскрыла гендиректор зоопарка Светлана Акулова в своем Telegram-канале. Она рассказала, что детеныш впервые открыл глаза на 42-й день после появления на свет.
Акулова поделилась кадрами с маленькой пандой, на которых видно, что животное начало реагировать на свет. Различать окружающие предметы детеныш начнет примерно к концу октября.
«По результатам очередного осмотра, весит наша малышка уже 2 килограмма 134 грамма», — добавила Акулова.