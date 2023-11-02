Найдена самая маленькая квартира в Москве. Ее сдают за десятки тысяч!

Самая маленькая квартира в Москве! Микростудию с жилой площадью 3,4 «квадрата» (общая площадь составила 10 «квадратов») сдают недалеко от станции метро «Динамо» за десятки тысяч рублей в месяц. Объявление появилось на известном сайте по продаже и аренде жилья.

Собственник квартиры хочет получать со сдачи жилья 24 тысячи рублей в месяц с учетом коммунальных услуг. Успешный кандидат должен быть без вредных привычек, не проявлять агрессию и не задавать лишних вопросов. Уточняется, что в помещении нет ванной комнаты и туалета, но автор объявления предлагает альтернативный вариант — ходить в платный фитнес-клуб по соседству, где есть и туалет, и душ.

«Стиральной машины нет. Это ночлежка. Питаться в ресторанах, столовых, круглосуточном кафе, стираться в круглосуточной прачечной, все находится в шаговой доступности, одна-три минуты пешком», — говорится в описании.

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