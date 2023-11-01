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08:00, 01 ноября 2023
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Вам не захочется покупать салаты в магазине! Неожиданная находка шокировала россиян

Вам не захочется покупать салаты в магазине! Неожиданная находка шокировала россиян

© Фото: Brett Jordan / Unsplash

В кулинарии одного из столичных супермаркетов обнаружили крысу. Неожиданная находка попала на фото в Telegram «MSK1.RU | Новости Москвы | Россия».

Грызун забрался в лоток с салатом «Цезарь», где его заметили покупатели. «После такого есть этот салат точно не захочется», — отметили в группе.

Пользователей сети шокировал кадр из магазина. «Ужас какой», «И ведь продавать будут», «Фу!», «Вот где надо крыс травить», — написали комментаторы.

Ранее личинки насекомых обнаружили в конфетах из сетевого магазина.

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