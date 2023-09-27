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06:59, 27 сентября 2023
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Назван район Москвы с самой дорогой арендой машиноместа

Назван район Москвы с самой дорогой арендой машиноместа

© Фото: Купцова Мария / «Лента.ру»

Стоимость аренды машиноместа в разных районах столицы раскрыли аналитики «Яндекс.Недвижимости». По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», летом 2023 года цены выросли на 10 процентов.

Самая дорогая аренда оказалась в районе Хамовники: за парковочное место тут необходимо платить около 92 тысяч рублей в месяц. Машиноместо на территории Арбата обойдется в 81 тысячу рублей, а на территории Тверского района — в 82 тысячи. В Пресненском районе оплатить аренду места для авто стоит 72,7 тысячи рублей в месяц.

Районами с самой дешевой арендой парковочного места оказались Северное Измайлово, Вешняки, Ростокино, Останкинский со стоимостью до 10 тысяч рублей в месяц. На территории районов Митино, Марьино, Теплый Стан, Нагатинский Затон, Новогиреево, Южное Бутово арендовать машиноместо стоит 20 тысяч рублей.

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