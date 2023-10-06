Раскрыта причина резкого роста цен на аренду квартир в Москве

Причину резкого роста цен на аренду квартир в Москве раскрыл ТАСС.

По мнению экспертов, арендные ставки в столице выросли, во-первых, из-за возвращения релокантов в страну, а во-вторых, из-за увеличения ключевой ставки Центробанка. Последнее повлияло на ипотечные платежи и решения россиян отказаться от покупки недвижимости.

В октябре 2023 года однокомнатную квартиру в Москве можно снять в среднем за 52 тысячи рублей, отметил руководитель «Циан. Аналитики» Алексей Попов. «Двушки» подорожали сильнее и стали сдаваться примерно за 97 тысяч рублей в месяц.