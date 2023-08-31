Россияне назвали альтернативные цветам подарки учителям на 1 сентября

Альтернативные цветам подарки учителям на 1 сентября назвали россияне в ходе опроса популярного сервиса объявлений.

Вместо традиционного букета ко Дню знаний родители школьников стали покупать для учителей конфеты ручной работы и подарочные корзины деликатесов и сладостей. Спрос на такие презенты вырос на 71 процент, а цены стартуют с 850 рублей.

Популярными стали и предметы декора. Респонденты заявили, что дарят свечи ручной работы, пледы. Еще один вариант практичного и уникального подарка — ежедневник ручной работы с именной гравировкой.