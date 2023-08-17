Россиянам раскрыли главные уловки продавцов во время распродаж

Главные уловки продавцов во время распродаж раскрыли РИА Новости в Роскачестве. Россиян предупредили, что магазин может намеренно завысить цену на товар перед тем, как ввести на него скидку.

«В итоге конечная цена со скидкой, в лучшем случае, окажется такой же, что и на старте продаж», — пояснили в организации.

Иногда продавцы предлагают получить подарок при покупке товара, но это также может оказаться маркетинговым ходом. «Есть вероятность, что продавец просто хочет избавиться от плохо продающегося товара. Поэтому не лишним будет сравнить цену на эти вещи в независимом агрегаторе», — посоветовали в Роскачестве. Кроме того, под видом выгодной акции могут реализовываться фальсифицированные товары.

Нередко магазины создают искусственный дефицит, подталкивая потребителя к покупке товара по любой цене. Как только нужная вещь появляется в продаже на короткое время, покупатель готов приобрести ее по завышенной стоимости.

Покупателям необходимо тщательно изучать условия продажи товара, каким бы щедрым не казалось предложение, заключили в Роскачестве.