Россиянам пообещали значительное снижение цены на лосось

Значительное снижение цены на лосось — сразу на 10-25 процентов — пообещали россиянам в «Рыбном союзе», передают «Известия».

В рамках проекта «Камчатская рыба» ретейлеры будут закупать лососевые напрямую у рыбаков, что позволит устанавливать минимальную наценку на рыбу в магазинах.

К проекту присоединятся такие крупные гипермаркеты, как «Глобус», «Ашан», «Окей», магазины «ВкусВилл», «Магнит» и торговые точки группы X5. Снижение стоимости лосося ожидается осенью текущего года.

Кроме того, в дальнейшем будут прорабатываться варианты прямой поставки горбуши, кеты, кижуча, филе минтая и олюторской сельди из Камчатского края.