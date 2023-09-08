23:32, 08 сентября 2023
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Россиянам пообещали значительное снижение цены на лосось
© Фото: Christine Siracusa / Unsplash
Значительное снижение цены на лосось — сразу на 10-25 процентов — пообещали россиянам в «Рыбном союзе», передают «Известия».
В рамках проекта «Камчатская рыба» ретейлеры будут закупать лососевые напрямую у рыбаков, что позволит устанавливать минимальную наценку на рыбу в магазинах.
К проекту присоединятся такие крупные гипермаркеты, как «Глобус», «Ашан», «Окей», магазины «ВкусВилл», «Магнит» и торговые точки группы X5. Снижение стоимости лосося ожидается осенью текущего года.
Кроме того, в дальнейшем будут прорабатываться варианты прямой поставки горбуши, кеты, кижуча, филе минтая и олюторской сельди из Камчатского края.