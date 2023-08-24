Россиянам назвали самую необычную вакансию

Самую необычную вакансию назвали в пресс-службе «Работа.ру», сообщают «Известия».

Так, в мультиспортивный клуб, который находится в Твери, ищут наставника-обнимателя. В обязанности сотрудника входит проведение тренировок и помощь в освоении беговела, роликов, велосипеда, BMX и скейтборда. Кроме того, задача специалиста — делать до 60 объятий в день с посетителями и подбадривать их словами.

Соискателю готовы предложить оклад в размере 60 тысяч рублей в месяц. При этом опыт работы не обязателен. Главное — иметь организаторские навыки, быть общительным, приветливым, спортивным и уметь хвалить без повода