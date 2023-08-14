Россиянам дали советы по выбору арбуза и дыни

Советы по выбору арбуза и дыни дали россиянам специалисты в материале «Вечерней Москвы». Прежде всего, при покупке арбуза в Роспотребнадзоре порекомендовали правильно выбрать размер.

«Из одной партии все же лучше выбирать плод средней величины — не очень крупный, но и не слишком маленький», — пояснили эксперты. Кроме того, у арбуза должна быть твердая блестящая корка контрастного цвета и желтое или оранжевое пятно на боку. Специалисты напомнили, что арбузы делятся на «мальчиков» и «девочек». У «мальчиков» низ плода выпуклый, а у «девочек» — плоский с широким кружочком.

«Есть простой народный метод, как проверить качество продукта. Достаточно опустить его маленький кусок в стакан воды — у нитратной ягоды жидкость окрасится в красный или розовый цвет, у натуральной — только помутнее», — раскрыли способ проверки арбуза в домашних условиях в Департаменте торговли и услуг.

Дыню необходимо выбирать, ориентируясь на внешний вид кожуры. Она не должна быть мягкой и с темными пятнами. Также свежая дыня источает аромат спелого плода.