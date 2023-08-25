01:01, 25 августа 2023
1 мин.
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в Telegram
© Фото: Unsplash
О новой схеме мошенничества в Telegram предупредили россиян специалисты «Лаборатории Касперского», сообщают РИА Новости.
На уловку мошенников пользователи мессенджера могут попасться при попытке воспользоваться онлайн сервисом по обмену валюты и криптовалюты. При решении сделать обмен средств пользователю предлагают перейти с сайта в Telegram-бот, который якобы совершает подобные операции.
Для усыпления бдительности жертвы злоумышленники предлагают забрать наличные в пункте выдачи, уточнив адрес и время. Далее оператор уточняет личные данные. Так россияне рискуют не только потерять деньги, но и раскрыть мошенникам личную и финансовую информацию.