Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с SIM-картами

О новой мошеннической схеме, связанной с SIM-картами, россиян предупредили «Известия». Аферисты начали представляться сотрудниками компаний МТС и «Билайн».

Злоумышленники звонят жертве и сообщают, что срок действия SIM-карты якобы истек. Для его продления пострадавшего просят назвать код, полученный в сообщении. Таким образом мошенники осуществляют переадресацию звонков и SMS на другой номер. После этого они получают доступ к онлайн-банку жертвы, электронной почте, социальным сетям и другим конфиденциальным данным.

Эксперты напомнили россиянам, что у SIM-карты нет срока действия. Перевыпуск карты может осуществляться только по просьбе клиента.