Город
20:27, 31 августа 2023
1 мин.

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с SIM-картами

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с SIM-картами

© Фото: Unsplash

О новой мошеннической схеме, связанной с SIM-картами, россиян предупредили «Известия». Аферисты начали представляться сотрудниками компаний МТС и «Билайн».

Злоумышленники звонят жертве и сообщают, что срок действия SIM-карты якобы истек. Для его продления пострадавшего просят назвать код, полученный в сообщении. Таким образом мошенники осуществляют переадресацию звонков и SMS на другой номер. После этого они получают доступ к онлайн-банку жертвы, электронной почте, социальным сетям и другим конфиденциальным данным.

Эксперты напомнили россиянам, что у SIM-карты нет срока действия. Перевыпуск карты может осуществляться только по просьбе клиента.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.