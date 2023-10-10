Названы лучшие российские города для построения карьеры

Лучшие города России для построения карьеры назвали «Ленте.ру» аналитики сервиса для поиска работы и сотрудников «Работа.ру». На первом месте оказалась Москва, на втором Санкт-Петербург, а тройку лидеров замкнул Екатеринбург.

Российскую столицу сочли идеальным местом для профессионального развития около 70 процентов респондентов. Также в список вошли Казань, Новосибирск, Владивосток и Нижний Новгород, Тюмень и Краснодар, а также Сочи.

В число основных критериев по выбору лучшего для построения карьеры города вошли наличие большого количества производств и крупного бизнеса, представительств федеральных компаний и присутствие международных корпораций.