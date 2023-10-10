Город
08:35, 10 октября 2023
1 мин.

Названы лучшие российские города для построения карьеры

Названы лучшие российские города для построения карьеры

© Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Лучшие города России для построения карьеры назвали «Ленте.ру» аналитики сервиса для поиска работы и сотрудников «Работа.ру». На первом месте оказалась Москва, на втором Санкт-Петербург, а тройку лидеров замкнул Екатеринбург.

Российскую столицу сочли идеальным местом для профессионального развития около 70 процентов респондентов. Также в список вошли Казань, Новосибирск, Владивосток и Нижний Новгород, Тюмень и Краснодар, а также Сочи.

В число основных критериев по выбору лучшего для построения карьеры города вошли наличие большого количества производств и крупного бизнеса, представительств федеральных компаний и присутствие международных корпораций.

Редакция
RSS

moslenta.online, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.