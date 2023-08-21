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04:01, 21 августа 2023
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Роспотребнадзор предупредил об опасности укусов комаров

Роспотребнадзор предупредил об опасности укусов комаров

© Фото: Erik Karits / Unsplash

Об опасности от укусов комаров россиян предупредили специалисты Роспотребнадзора в своем Telegram-канале. Эксперты напомнили, что комары могут быть переносчиками инфекционных и паразитарных заболеваний.

Так, от укусов комара в России можно заразиться сибирской язвой, малярийным плазмодием, дирофиляриозом, лихорадкой Зпадного Нила, вирусами группы Калифорнийского энцефалита, а также лихорадкой Батаи, Синдбис, Леса Семлики и Карельской лихорадкой.

Инфекции, не эндемичные для России, могут быть завезены в страну больными людьми, занесены больными животными или зараженными переносчиками, которые способны перемещаться на большие расстояния, напомнили в ведомстве.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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