Роспотребнадзор перечислил топ главных сезонных продуктов

Топ главных сезонных продуктов, максимально полезных в сентябре, перечислил Роспотребнадзор.

В первый месяц осени стоит ввести в меню кабачки, баклажаны, тыкву, огурцы, помидоры, картофель, морковь, сладкий перец, репу, свеклу, чеснок, кукурузу, пастернак, сельдерей и фенхель. Разные виды капусты и лука, бобовые также следует добавлять в рацион.

Кроме того, в ведомстве рекомендовали есть дыни, арбузы, груши, нектарины, яблоки, сливы, инжир, черный виноград, а из ягод выбирать клюкву, бруснику, ежевику, облепиху и чернику.