08:30, 06 сентября 2023
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Роспотребнадзор перечислил топ главных сезонных продуктов
© Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»
Топ главных сезонных продуктов, максимально полезных в сентябре, перечислил Роспотребнадзор.
В первый месяц осени стоит ввести в меню кабачки, баклажаны, тыкву, огурцы, помидоры, картофель, морковь, сладкий перец, репу, свеклу, чеснок, кукурузу, пастернак, сельдерей и фенхель. Разные виды капусты и лука, бобовые также следует добавлять в рацион.
Кроме того, в ведомстве рекомендовали есть дыни, арбузы, груши, нектарины, яблоки, сливы, инжир, черный виноград, а из ягод выбирать клюкву, бруснику, ежевику, облепиху и чернику.