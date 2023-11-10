Роспотребнадзор наконец раскрыл правду! Полезен ли на самом деле куриный бульон?

Роспотребнадзор наконец раскрыл правду о курином бульоне — полезен ли он на самом деле?

«Куриный бульон помогает восстановлению после болезни или хронического утомления, обладает противовоспалительными свойствами и способствует укреплению иммунной системы. Кроме того, он также содержит коллаген, который способствует здоровью кожи, волос и ногтей», — говорится в сообщении.

Куриное мясо содержит в себе много белка и витаминов B2, B3 и B6. Они, в свою очередь, помогают обмену веществ и поддержанию нервной системы.

Однако некоторые птицы могут быть напичканы антибиотиками и гормонами, поэтому важно уметь выбирать органический продукт. Курица должна быть светло-розовой или кремовой, с белыми или светло-золотистыми костями, упругой и без следов при надавливании, не иметь неприятного запаха. Упаковка должна быть чистой, герметичной, без снега и льда, с маркировкой и сроком годности.

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