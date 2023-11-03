05:00, 03 ноября 2023
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Роман несовершеннолетних зашел слишком далеко. Родители такого точно не ожидали
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О зашедшем слишком далеко романе несовершеннолетних рассказывает Shot. В Ленинградской области 12-летняя отличница забеременела от 15-летнего двоечника.
По сведениям канала, шестиклассницу с сильными болями в животе привезли в больницу ее родители. Врачи сообщили, что девочка находится на пятом месяце беременности, но есть угроза выкидыша. Такого родители точно не ожидали.
К делу подключилась полиция. Выяснилось, что подростки встречались полгода до того момента, когда решились на первую интимную близость. Но о способах контрацепции они не подумали.
Сейчас школьница находится в гинекологическом отделении в состоянии средней тяжести, уточняет Shot.