Риски высоки! Кому опасна зубная нить?

Кому опасна зубная нить рассказала «Газете.Ru» российский врач-стоматолог и основатель клиники «Smilestudio» Луиза Автандилян.

Нельзя использовать зубную нить людям, у которых повышенная чувствительность десен или есть кариозные очаги, из-за высокого риска распространить инфекцию, отметила специалист. Кроме того, она опасна для людей, у которых есть аллергия на материалы, из которых изготовлена.

Автандилян предупредила, неправильное использование зубной нити или ее чрезмерное натяжение может привести к повреждению десен и в дальнейшем даже к опасным заболеваниям, вроде миокардита и ревматоидного артрита. Чтобы не навредить здоровью, нужно пользоваться нитью длиной не менее 35 сантиметров.

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