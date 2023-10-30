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23:30, 30 октября 2023
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Риск рака печени! Три российских региона в опасности

Риск рака печени! Три российских региона в опасности

© Фото: Unsplash

Три российских региона, в которых высок риск заболевания раком печени, в беседе с «Газетой.Ru» назвал заведующий отделом лекарственного лечения НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина, президент Междисциплинарного общества специалистов по опухолям печени Валерий Бредер.

По словам доктора, наиболее подвержены опасному заболеванию жители Чукотки, Якутии и Бурятии. «Народы, населяющие эти области, эволюционно оказались очень чувствительными к вирусным гепатитам. Особенно там распространился гепатит В. У них реально выше вероятность заболеть раком», — пояснил Бредер.

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