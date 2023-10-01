Риелтор перечислила ошибки при покупке квартиры в новостройке

Ошибки при покупке квартиры в новостройке перечислила в беседе с Moslenta.online заместитель руководителя департамента новостроек риелторской компании «ТСН Недвижимость» Ольга Клапанюк.

«Первая ошибка — это концентрация внимания на стоимости квартиры, а не на итоговой переплате по ипотеке за нее. Часто бывает так, что покупатели выбирают не совсем подходящую ипотечную программу, и в итоге объект выходит сильно дороже», — рассказала риелтор. Плата по ипотеке на вторичном рынке при нынешних ставках, по ее словам, может оказаться в два раза больше, чем оплата новостройки, купленной по программе семейной ипотеки.

Вторая ошибка — готовность жертвовать инфраструктурой и локацией ради более низкой цены. Выбрав более доступный вариант, покупатель сэкономит, однако потом будет постоянно переплачивать за все: транспорт, трансфер, продукты.

«Без необходимой инфраструктуры гораздо больше придется тратить либо на общественный транспорт, либо на автомобиль и его обслуживание. Больше времени будет уходить на дорогу до работы. В таком районе будет низкая конкуренция среди магазинов, соответственно, более высокие цены на продукты и товары первой необходимости. Возможно, возникнет ситуация, когда придется возить детей в школу, детский сад или поликлинику, что также сопряжено с дополнительными затратами», — отметила Клапанюк.

В результате, купив квартиру по низкой цене, можно потратить гораздо больше, чем если выбрать недвижимость в ЖК подороже, но с хорошей инфраструктурой.

Третья распространенная ошибка — выбор квартиры маленькой площади. Нередко люди забывают спланировать возможность расширения семьи.

«Необходимо трезво оценить свои жизненные планы на ближайшие семь-десять лет. Вполне возможно, что на текущий момент квартира будет удобна для проживания, но буквально через пару лет, когда цикл вашей семьи поменяется и родятся дети, либо, наоборот, придется разъезжаться, так как дети вырастут, все изменится, и жилищный вопрос снова придется решать», — предупредила специалист.